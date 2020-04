Pilot Middle School names honor roll students

Pilot Mountain Elementary School recently recognized honor roll students for the school’s third quarter.

Third grade A Honor Roll: Lilla Key, Sammi Moser, Davis Seivers, and Colton Sherrill;

Third grade A/B Honor Roll: Ellie Anderson, Evelyn Bautista-Alonso, Layla Comer, Bryleigh Easter, Lily Edwards, Sophia Estrada-Hernandez, Levi Freeman, Callie Griffin, Titus Harmons, Landon Henne, Zoe Keener, Cara Lewellyn, Yelayna Martinez-Rodriguez, Kyson Massie, Carr Norris, Averie Powell, Aiden Quinn, Amber Quinn, Easton Easton, Kaiden Sheffield, Caleb Sloop, Landri Taylor, John Jansen Wheeler, and Kaleb Williams;

Fourth grade A Honor Roll: Lexzandra Chavez, Ahmir Francis, Alexander Martinez-Arellano, Corbin Mills, Angelina Pannutti, Natalie Phillips, Kaiden Radford, Hunter Reid, Abram Richardson, Kynlee Venable, London Watson, Eli Wilkins, and Brookelynn Yopp.

Fourth grade A/B Honor Roll: Haylie Adams, Davyn Arrington, Daniela Ayala, Colton Cardin, Nicole Caro, Brian Cave, Nathan Diamont, Sara Goins, Isaiah Hopkins, Amairany Macedo-Valdez, Jaxon Melton, Celest Motz, Matthew Needham, Erica Simmons, Charlie Speagle, Kaylyn Thibodeau, Rylan Watson, Jack Wilkins, Vada Woods, Jamall Wright, and Reece Wyse;

Fifth grade A Honor Roll: Eli Gatchel, Judith Gates, Vivien Lin, Brett Moser, Kiyah Penn, and Autumn Simmons;

Fifth grade A/B Honor Roll: Alexa Allen, Colby Badgett, Kyleigh Boyette, Ashlyn Comer, John Barrett Davis, Weston Dean, Amelia Foster, Braydon Jones, Ashlynn Kottwitz, Colt McMasters, Rose O’Reilly, Sawyer Simmons, Emery Tilley, and Nolan Withers.