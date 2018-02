Gentry honor roll students named

Gentry Middle School recently name the students who had earned placement on the school’s honor rolls for the second quarter of the school year.

Eighth Grade All A Honor Roll: Callie Allen, Piper Angel, Nydia Cabrera, Luis Cabrera-Juarez, Marissa Casstevens, Maylin Castillo, Will Danley, Ethan Edwards, Madalyn Edwards;

Holdin Hall, Genesis Holcomb, Cassidy Hull, Trevor Isaacs, Garrett Keller, Lanee Kyle, Hunter Largen, Nathan Lattimore, Kalei Maulidn, Carmen Mitchell;

Madison Nixon, Beau Sizemore, Ethan Smith, Ciera Swatts, Zyanya Vega, Gogaji Yang and Irene Zurita.

Seventh Grade All A Honor Roll: Jake Beamer, Kara Bryant, Katie Butler, Cynthia Chaire, Brandon France, Natalee Frazier, Sadie Hayes, Abigail Hicks, Madison Kirkman;

Sarah Jane Lawson, Sarah Mauldin, Cassie Noonkester, Riley Pennington, Justin Perez-Hernandez, Seth Ramey, Salvador Rodriguez-Osomio, Allyn-Claire Simmons, Cameron Taylor and Kendall Thomas.

Sixth Grade All A Honor Roll: Sadie Badgett, Chandler Bobbitt, Corbin Dollyhigh, Kaylee Edwards, Yurida Gallegos-Echavarrieta, Brayden Hall, Cheyenne Hawks;

Landon Johnston, Andrew Needham, Kennedy Niston, Kyleigh Rogers, Jacob Simmons, Sarah Sutphin, Elayna Tesh, Emmory Thomas, Josie Tompkins.

Eighth Grade A/B Honor Roll: Isabella Aparicio, Eve Bodnar, Zack Cain, Ethan Calhoun, Sophia Chamberlain, Caleb Collins, Dalton Combs, Daven Davis, Mary Davis, Brady Draughn;

Cameron Felts, Micah Felts, Camila Flores-Ferrusca, Nic Grey, Caitlin Grubb, Kendall Hawks, Lukcus Hawks, Ricardo Hernandez, Keaton Hudson, Wumpini Humphreys;

Macie Jones, Alex Kaufhold, Emma Lambert, Isabella Lindsay, Nia Long, Mariana Maldonado-Ramos, Meredith Mauldin, Melanie Monday, Logan Montgomery, Ellie Niston;

Aiden Oakley, Anamari Ocampo, Natalie Payne, Carley Puckett, Tyler Ramey, Nancy Ruiz-Fuerte, Savannah Seal, Carson Stanley, Derek Vannieuwkiip, Anna Whitaker, Worth Wilkinson and Emily Worrell.

Seventh Grade A/B Honor Roll: Tryston Bowman, Ashley Butcher, Kenni Butner, Brayden Dollyhigh, Tammy Duran-Juarez, Shawn Easter, Meredith Hicks;

Anna Lakey, Joaquin Lopez, James McCreary, Brianna McMIllian, Jacob Meadows, Aleksandra Nemeth, Elli Oakley, Shealin Rakes, Samantha Rios-Fraga;

Brodie Robertson, Madison Simmons, Destiny Smith, Jackson Smith, Caleb Utt, Kolby Watson and Abby Wright.

Sixth Grade A/B Honor Roll: Madison Angel, Jaime Arellano Mendoza, Maribel Avila, Caleb Blevins, Alexis Bourne, Logan Brintle, Emily Bruner, Juan Cabrera Correa;

Airam Casas Plaza, Kelsey Cockerham, Bradlee Daniels, Dierks Daughenbaugh, Myles Draughn, Kimberly Elias-Hernandez, Autumn Evans, Harley Felts;

Braeden Fields, Jovani Flores, Brayden Fore, Abram Gammons, Gracie Goings, Summer Goins, Cristofer Gonzalez-Lugo, Jackson Graves, Ethan Gwyn, Hannah Hiatt, Marisa Hicks;

Kaylynn Hull, Lexi Hurley, Gracin Lawson, Arianna Liberatore, Harrison Lowe, Jose Maldonado, Cloe Marsh, Konnor Makkhi Monday, Emily Montgomery, Gabriel Moore;

Kera Pack, Vannessa Page, Kimberly Perez Hernandez, Edward Radfor, Chris Ramoso Diaz, Molly Reeves, Kaylie Reyes Guadarrama, Payton Richardson, Jose Rodriquez;

Derek Sechrist, Bruce Shore, Haylee Smith, Caiden Soots, Trent Stanley, Sidon Taylor, Carter Todd, Peyton Utt, Lucas Vestal, Cindel Waid and Zeb Wolfe.